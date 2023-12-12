"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

En zalim kişi kimdir?

Tuba Eren
12 Aralık 2023, Salı
Kur’an-ı Kerim bize cevabını veriyor: “Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır.” (Saf Suresi, 7.) Bu ayeti, şu gördüğümüz vahşet öyle güzel tefsir etti ki. Rabbimiz bizi uyarıyor: Eğer ki bir insan Allah’ın kitabını tahrif ediyor, söylemediğini söyledi gibi gösteriyor ya da gösterenlere inanıyorsa en büyük zalim karşınızda; artık onlardan olabilecek her türlü vahşeti, yalanı ve fesadı bekleyin.

Artık şaşırmam diyorum ama anlıyorum ki bu zalimler nefes aldıkça bu mümkün değil. Bir Siyonist dünyanın gözünün içine baka baka diyor ki: “İsrail’in şu anda yaptıklarını asla yeterli görmüyorum. Daha agresif olmalılar, yerle bir etmeliler, hiç kimse kalmamalı.”

Bir belgeselde görmüştüm; kaplan öldürdüğü hayvanın yavrusu olduğunu görünce, onu himaye etmişti. Annesini parçalamış ama bağrından çıkan yavrusuna kıyamamış, onu koruyup kollamıştı.

İnsan olarak yaratılmak ama bir vahşi canavar hayvanın bile merhametinden mahrum kalacak şekle dönüşmek. Gazze’yi dünyadaki tüm vahşi hayvanlar kaplasaydı, biz gözümüzü yaşartacak merhamet tabloları görebilirdik. Ama Allah’ın hükümlerini tahrif edenler insanlık tarihinin en büyük vahşet ve zulmünü küre-i arza kustular.

İyice anladık ki; Müslümansan zalimlerin ve destekleyicilerinin gözünde hiçbir değerin yok. Hatta kan kusturdukları mazlumlar; milyon defa canlansalar, milyon defa bu vahşeti onların üstüne yine yapar ve yamyamlara rahmet okutacak eğlencelerle kutlarlar.

Ama benim yüreğimi yakan asıl soru şu; Müslümanın medeni dünyada (!) hiçbir değeri yok peki benim yanımda ne kadar? Gerçekten bunlara şahit olduktan sonra; vahşilerin sınır tanımayan gaddarlığına bedel, din kardeşime kayıtsız şartsız bir dostluk, uhuvvet ve tesanüde ahd edebilecek miyim? Onlar vurdukça ben daha fazla sarabilecek miyim? Zındıkların; bizi birbirimize kırdırtacak tüm entrikalarını, ferasetimle onların elinde patlayabilecek miyim? Tahrif edilmiş bir kitaba gösterilen bu soysuz sadakati, ezelî ve ebedî olan Kur’an’ıma ben asil bir sadakatla gösterebilecek miyim? Mazlum; bu şiddetli imtihanından ya şehadet tezkeresiyle ya da rahmet-i İlahinin büyük mükafatlarıyla çıkarken, ben bu imtihandan payıma düşen bu mükellefiyetleri hakkıyla yerine getirebilecek miyim? Selahaddin-i Eyyubi gibi; Kudüs esirken rahat uyku da, iştahla yemek de, şen kahkahalar da bana artık haram diyebilecek miyim?

(Bizim Aile dergisi, Kasım 2023 sayısından alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 1816
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    12.12.2023 21:27:14

    Bu Filistin - Gazze VAHŞETİNİ, KATLİAMLARINI YAPANLAR İNSAN OLAMAZLAR! HAYVAN DESEM , HAYVANLARA Bile HAKARET OLUR. ALLAH c.c KAHHAR ism-i CELÂLİYLE kahru perişan eylesin en kısa zamanda inşaallah, Amiiin! Zalimler ve KATİLLER ve bilerek bilmeyerek destekciler için, yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i Safilîn!... 👏👏👏🙌😪😤😡🌷🤲🌷❤🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    12.12.2023 21:26:27

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN  EYYYY AB, BM, NATO, ABD,  ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, İspanya, Belçıka, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM ve İNSANLIK, vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook çoook  GEÇ kaldınız bile! 👏👏👏😭😡😤🙌🌷🤲🌷🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Gazze'de katliam devam ediyor

Artvin'de heyelan: 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı

TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez vefat etti

Aydın'da iş yerinde patlama: 1 kişi yaralandı

BU BARBARLIK DURDURULMALI

Gelir uçurumu büyür

Böyle bir dönem hiç olmadı

20 yılda en çok kaybeden, emekliler

Çoğunluk için ittifak önemli

Güvenlik Konseyi’ne tepki

Biden: İsrail aldığı desteği kaybediyor

Masum insanlar ölüyor

Uysal: Adaletiniz batsın!

Tesla, 2 milyondan fazla aracını geri çağıracak

Dünya "Gazze'de katliam dursun" derken 10 ülke saldırıların devamını istedi

'Masum Filistinlilerin güvenliği halen büyük bir endişe konusu'

Son 24 saatte 207 Filistinli daha katledildi - Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı!

'ABD'den ''acil'' destek gelmezse savaşı kaybedebiliriz'

Galatasaray üst üste 5. kez grupları geçemedi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

AİHM’den yeni ihlal kararları
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Mikail YAPRAK

Filden değil, insandan kork!
Ahmet BATTAL

Eskimeyen Yeni Asya
Süleyman KÖSMENE

Adalet-i Kübra var
M. Fahri UTKAN

Hz. Mevlana bu zamanda olsaydı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
M. Latif SALİHOĞLU

İki Avrupa’nın iki türlü meyvesi
Risale-i Nur'dan

Bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehindeyim
Cevher İLHAN

“Saray bütçesi”ne ilgisizlik

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.