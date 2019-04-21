Giresun’un Eynesil ilçesi’nde yaşanan olay, bir babanın çaresiz çırpınışları ve Metin Cihan isimli gazetecinin olayın üzerine gitmesiyle bütün Türkiye’nin gündemine girdi.

Herkes “Rabia Naz’a ne oldu?” sorusunun cevabını arıyor. Rabia Naz Vatan isimli 11 yaşındaki çocuk evinin önünde ölü olarak bulundu. Olay yeri incelemesi yapan görevliler ve yetkililer hep bir ağızdan 11 yaşındaki Rabia Naz’ın, evlerinin olduğu binanın 5. katından atlayarak intihar ettiğini söyledi. Olay kayıtlara da böyle geçti. Fakat yaşananlara anlam veremeyen ve çocuklarının cesedinin durumundan şüphelenen aile, olayın peşini bırakmadı. Baba Şaban Vatan kendi imkânlarıyla deliller topladı, görgü şahitleri aradı ve küçük bir ilçe olan Eynesil’de kızının başına ne geldiğini anlamaya çalıştı.

Kızlarının intihar ettiğine inanamayan aile, araştırmaları sonucunda Eynesil ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığı iddia edilen bir aracın o gün kaza yaptığını ve polis telsizlerinden bir kız çocuğunun müdahil olduğu bir kaza yaşandığı anonsunun geçtiği bilgisine ulaştı. Baba Şaban Vatan kızının otopsi raporunu istedi ve farklı adlî tıp raporları olduğu anlaşıldı. Olayın peşini bırakmayan baba sesini duyurmaya çalıştı, fakat sesini çok az insan duyuyordu.

Coşkun Somuncuoğlu’nun ve AKP Milletvekili Nurettin Canikli’nin ismi olaya karışmıştı. Baba, Canikli’nin devreye girip olayı kapatmak istediğini iddia etti. Hatta Amca Muhammet Vatan’la yapıldığı iddia edilen ziyaretler sonrasında amca Vatan’ın ihbarıyla baba gözaltına alındı ve hakkında akıl sağlığı yerinde değil şeklinde iddialarda bulunuldu. Bu olayın ardından mahkemeler ve doktorlar hızlı bir şekilde raporlar hazırlayıp, kararlar alarak babanın Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 3 hafta tedavi görmesi kararı aldı. Baba yine sosyal medya hesaplarından oraya giderse başına geleceklerden endişe duyduğunu belirterek yardım istedi…

Metin Cihan’ın sosyal medyada olayı duyurması ile toplumsal bir tepkinin oluştuğu Rabia Naz dâvâsında Adalet Bakanlığı babanın da başvurusuyla devreye girerek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettişlerini olayı araştırması için görevlendirdi.

Müfettiş incelemesi sürerken, Rabia Naz’ın yaralı bulunmasının ardından evin önünde olay yeri incelemesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Polislerin, olay yerinde gerekli güvenlik tedbirini almadıkları, hastaneye gidip ardından evin önüne gelerek inceleme yaptıkları gerekçesiyle “görevi ihmal suçundan” haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Polis memurlarının ifadelerinin tekrar alınmasına ve 60 şahidin yeniden dinlenmesine karar verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde özel bir ekibin olayın yeniden soruşturulması için görevlendirildiği bildirildi.

Giresun Başsavcılığı geçen hafta olayın aydınlatılmasında sona gelindiğini duyurmuştu, fakat ailenin ve gazeteci Metin Cihan’ın paylaştığı bilgilere göre soruşturma bir yıl önceki durumda yani her şey sil baştan ele alınacak. Rabia Naz’ın şüpheli ölümünün araştırılmasını engellemekle suçlanan Canikli ise, Perşembe günü Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin meclis önergesi verdi.

Soruşturma devam ederken gelinen aşamada şunu anlıyoruz: Küçük bir kız çocuğunun ölümünün, bu denli çirkin ilişkileri ve güçlüden yana tavır alan ‘hukuk insanlarını’ deşifre etmesi yaşanan toplumsal ve kurumsal çürümüşlüğe ayna tuttu… 11 yaşındaki çocuklarının vefatının acısını yaşayamadan, ölümünün arkasındaki sırrı çözmeye çalışan anne ve babanın bu kadar hırpalanması ve adaletin ancak sesini duyurabilirsen tecelli etmesi ülkemiz adına hem utanılacak hem de üzerinde çokça düşünülmesini gerektiren bir durum. Özellikle meydanlarda ‘Rabia’ işaretleriyle dolaşanların ‘Rabia Naz’ için bunları yapması ise yaşanan olay üzerinden açığa çıkan ironi…