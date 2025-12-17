Yarı yolda bırakan “dış politika!”

ABD ve İsrail’in 100 bin militanını silahlandırıp cüretlendirdikleri “Suriye PKK’sı” PYD/YPG’ye “koridor devlet” kurdurmalarıyla ülkenin bölünüp parçalanması fitnesini ateşlemeleri peşinen “süreç”i sabote ediyor.

Diğer yandan emperyal işgalcilerin tahrikiyle Cumhurbaşkanı’nın Şarm el-Şeyh’te “dostu Trump”un yanısıra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Temim’le imzaladıkları “ateşkes” ve “anlaşma”yı sürekli ihlâlle soykırım sürdürülüyor.

Çarpık olan, Dışişleri Bakanı’nın “ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA)” kapsamında Türkiye’ye ağır ekonomik yaptırımlardan, “Halkbank davası”nda milyarlarca dolarlık para cezası tehdidinden, “Erdoğan’ın Beyaz Saray’da Trump’la görüşmesinde ortaya konulan iradenin gereğinin yapılmadığı”ndan yakınması.

Ve İsrail’in ABD ve İngiltere destekli “işgal politikası”yla Gazze’de katliamlarla soykırıma suskunluğuna, Suriye’de entegrasyona yanaşmayıp silâhlı taşeron terör örgütleriyle işbirliğine Cumhurbaşkanı’nın hâlâ tek kelime etmemesi…

“VAADLER” HEP HAVADA KALIYOR…

Aslında Bakan’ın Trump’un imzasıyla ABD’nin -iktidardakilerin seçim kampanyalarında propaganda ettikleri- Kaan uçaklarının motorlarını vermediği ve üretiminin olmadığı ifşaatı, 23 yıllık AKP iktidarında “devrim yapıldığı” iddialarının aksine Türkiye’nin silâh ve savunma sanayiini yenilemediğinin ikrarı.

Trump yönetiminde Amerika’nın Türkiye’nin 2.5 milyar dolar ödediği altı adet F-35 uçağını vermediğinden, dahası milyarlarca dolar harcadığı “üretim programı”ndan çıkarıldığından ve elindeki F-16 uçaklarının modernizasyonunu yapmadığından şikâyetle “Savunma Sanayii Başkanlığımız muhataplık geliştiremiyor” hayıflanması “tek kişilik hükûmet”in “dış politika fiyaskosu”nun ikrarı.

Zira son Amerika’ya gidişi öncesi Cumhurbaşkanı’nın bir dizi tek taraflı tâvizle ABD menşeli birçok ürünün ithalatında gümrük vergilerini kaldırmasına, milyarlarca dolarlık 250 Boeing uçağı siparişine, Rusya’dan 210 dolara alınan doğalgaz yerine binlerce kilometreden 70 milyar dolarlık 614 dolara sıvılaştırılmış gaz satın almakla enerjide yeni dış bağımlılıklara duçar etmesine rağmen Türkiye’ye “yaptırımlar” dayatılıyor.

En son Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin reddiyle Türkiye’nin “Halk Bank – Zarrap davaları”nda “dolandırıcılık, kara para aklama ve komplosuyla, 20 milyar dolarlık gizli altın ve nakit transferi”yle suçlanması, iflasın bir başka bâriz göstergesi oluyor.

TRUMP’LA “ORTAK KADER VİZYONU!”

Bu durumda, Cumhurbaşkanı’nın “100 milyon dolar ceza ödeme karşılığı Halkbank davasının kapatılıp yargılamadan muaf tutulması” ricasına Trump’ın “bizim için problem bitmiştir” sözü havada kalırken, Türkiye yeniden milyarlarca dolar tazminata mahkûm edilmekle karşı karşıya bırakılıyor.

2020’de Ankara’nın 1.5 milyar dolar ödediği S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına karşı dayatılan “yaptırımları” kaldırmanın bir yolunu aradıklarını söyleyen Bakan “temenni”yle kalıyor.

Daha da çarpığı, yine Trump’un onayıyla “Türkiye Cumhurbaşkanı ile âilesinin Amerika ve yurtdışındaki mal varlığının araştırılması” şantajının savrulmasına devam ediliyor.

Sonuçta, Erdoğan’a “ortak kader ilkeleriyle, barış, güvenlik ve refah vizyonuyla bizi hiç yarı yolda bırakmayan çetin adam, benim dostum” övgülerini dizen Trump, Türkiye’yi yarı yolda bırakıyor.

Millet iradesinin devre dışı bırakıldığı “rey-i vahid-i istibdat”ta (tek kişilik otoriter rejimde) plânsızlıkla ekonominin, tarımın, eğitimin, sanayinin, sağlığın yanısıra dış politikada da akıbetsiz vahim bir vizyonsuzlukla hiçbir neticenin alınmadığı açıkça itiraf ediliyor.

Bu arada “süreç”i terörist başıyla müzâkerenin “cumhur ittifakı”na oy kaybettirdiği, DEM tabanından beklediğini bulamayan Saray iktidarının bu yüzden bir defa daha cayabileceğinden bahsediliyor.

Kısacası, “zalimlerin vizyon ve projeleri”nden “barış”, “güvenlik” ve “refah”ın çıkmayacağı bir defada daha tescilleniyor.