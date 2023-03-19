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19 MART 2023 PAZAR - YIL: 54

Panel: Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

19 Mart 2023, Pazar 08:31
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 63. senesinde, 23-30 Mart Bediüzzaman Haftası münasebetiyle, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı, Yeni Asya Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya Köprü Dergisi tarafından düzenlenen, ''Cumhuriyetin 100. Yılında; Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı'' başlıklı panel.

Panelimiz 19 Mart Pazar günü saat 14.00'ten (Avrupa: 12.00) itibaren canlı yayınlanacaktır.

Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman'ın Cumhuriyet Anlayışı

Risale TV - EuroNur TV - Yeni Asya TV

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Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, said nursi, cumhuriyet, meşrutiyet, demokrasi, hürriyet, adalet, münazarat
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