"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?

Süleyman KÖSMENE
16 Ocak 2023, Pazartesi
Ali Bey: “1922 yılında Bediüzzaman Ankara’ya gitti; ilk olarak neler yaptı??”

Tehlike Büyüktü 

Bediüzzaman Said Nursi 1922 Kasım ayında İstanbul’dan Ankara’ya geldiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde resmî törenle karşılandı. Bir süre ortalığı görüp gözeten Bediüzzaman, işe meclise hitaben yazdığı bir bildiriyle başladı. Bu yeni meclis bazı inkılaplar yapmak istiyordu. Fakat ortalıkta maneviyata pek önem vermeyen bir hava seziyordu.  

Bediüzzaman ilk uyarısını bu cümlelerle yaptı:  “Şu inkılab-ı azîmin temel taşları sağlam gerek!”1

Tehlike büyüktü. Manevi köklerimizden tamamen koparılmak istenmiştik. Muasır medeniyete ayak uyduracağız diye Avrupa’nın göreneklerini ülkemize taşımayı amaçlayan bir dizi ilkeler benimseme yolundaydık.   

Bediüzzaman Meclis kürsüsünde okunan bildirisinde, büyük bir inkılâba ihtiyaç olduğunu kabul ediyor, fakat bu inkılâbın temeline ecnebi adet ve yasalarını yerleştirmenin yanlış olduğuna dikkat çekiyordu.

Vazifeniz Şeairi Muhafaza Etmektir

Bediüzzaman bildirisinin devamında diyor ki,  “Harice karşı kazandığınız iyiliği, dâhildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki, ebedî düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslâm’ın şeâirini tahrip ediyorlar. Öyle ise, zarurî vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir.”2

Bediüzzaman, bundan gafil olunursa, yapılan inkılâpların istila etmek isteyen düşmana yardım hesabına geçeceğini bildiriyor. Bunun sosyolojik nedenini de şöyle açıklıyor: 

“Şeairde tehavün, zaaf-ı milliyeti gösterir. Zaaf ise, düşmanı tevkif etmez, teşcî eder.”3

Yani şeairde gevşekliğiniz milliyet zaafıdır. Kişisel zaaf değildir. Çünkü şeair bir kamu hukukudur. Şahsi hukuk değildir. Milliyet zaafı ise kişisel zaaftan çok daha tehlikelidir. Düşmanın istila gücüne güç katar. Dolayısıyla dini ihmal ederek, muasır medeniyete ulaşamazsınız; muasır medeniyetler nezdinde millet olarak kendinizi küçük düşürmüş olursunuz. 

Hubb-u Cah İçin Dini Silmeye Gerek Yok!

Bediüzzaman mebuslara psikolojik olarak rehber olmak istiyordu. Demek istiyordu ki: Hubb-u cah, yani makam ve şöhret hırsını tatmin etmek için illa da dini silmeye ve yerine ecnebi adetlerini yenilik diye getirmeye gerek yok!

Sevab-ı uhrevî büyük ve gerçek bir makamdır. Müslümanların nefretleri yerine hayır dualarını kazanmak ise büyük bir mertebedir.

Mesela diyor Bediüzzaman, Ayasofya camiinin ehl-i kemal zatlarla dolu olduğu bir zaman kapıda, sofada ve pencerelerde haylaz çocuklar, ahlaksızlar ve eğlence-perest ecnebiler bulunduğunu farz edelim. O sırada camie giren bir adamın güzel bir Kur’ân okumasıyla binlerce ehl-i kemal Müslüman o adama dua eder ve ona teveccüh eder. Bundan sadece haylaz çocuklarla ecnebi seyirciler hoşlanmazlar.   

O adam şarkılar söylese bu defa haylaz çocukların, ahlaksızların ve ecnebi seyircilerin hoşuna gidecek. Fakat cemaat nefret edecek.

Bediüzzaman diyor ki: “İşte… âlem-i İslam ve Asya, muazzam bir camidir. Ve içinde ehl-i İmân ve ehl-i hakikat, o camideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise, çocuk akıllı dalkavuklardır. O serseri ahlaksızlar; frenkmeşreb, milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyirciler ise, ecnebilerin naşir-i efkârı olan gazetecileridir.”

Âlem-i İslam ve Asya camiine giren bir adam güzel işler yapsa âlem-i İslam’ın duasını alacak; fakat ecdadının izinden gitmeyip “heveskarane, hevaperestane, riyakarane, şöhretperverane, bid’akarane işlerde ve harekatda bulunsa; manen, bütün ehl-i hakikat ve ehl-i îmanın nazarında en alçak mevkie düşer.”4

Bediüzzaman uyarılarını bu minvalde sürdürdü.

Dipnotlar:       

1- Beyanat ve Tenvirler, s. 127

2- Beyanat ve Tenvirler, s. 131

3- Beyanat ve Tenvirler, s. 131

4- Mektûbat, s. 402-403; Beyanat ve Tenvirler, s. 132-136

Okunma Sayısı: 321
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'nın Dnipro'ya saldırısında ölen sivil sayısı 30'a yükseldi

    Demokrasi için demokrat medya şart

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez

    Son Şahit Hüseyin Kileci dualarla

    Acil servisler doldu taştı

    En yüksek enflasyon Türkiye'de görüldü

    Yatırım, istihdam ve üretim arttı

    İstanbul’un Manevi Fatihi panelle anıldı

    'OHAL Komisyonu yargılanacak'

    Patronlara teşvik yağdı

    Faizin adı gecikme zammı oldu

    EYT “çıktı,” ama bir türlü gelemiyor

    İlaç yokluğuyla baş edemiyoruz

    Çifçi kış ortasında sulama yapıyor

    Gaziantep galibiyeti Fenerbahçe'ye moral oldu

    Camiye saldırıya büyük tepki

    ABD'nin güneyindeki fırtınalarda 9 kişi öldü, binlerce kişi elektriksiz kaldı

    Amasra'da patlamaya ilişkin fezleke hazırlandı: 4 yöneticiye 1080'er yıl hapis cezası istendi

    Düzce depreminde hasar gören 2 lise lojmanı yıkılıyor

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Hekimoğlu İsmail
    İlimdar Kaya

    Son olaylar Cumhur İttifakını sarstı
    Orhan Ali YILMAZ

    Türkiye’de “memur” olmak...
    Genel

    Uzatma kabloyla araç şarj edilmez
    Süleyman KÖSMENE

    Dini ihmal ederek çağdaş medeniyete ulaşılır mı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Parti meftunu ile sohbet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    E-gazeteye abone olmak çok kolay
    Mehmet KARA

    Hazine yardımı ve israf
    Genel

    Demokrasi için demokrat medya şart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.