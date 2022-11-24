Bediüzzaman’ın Ankara’ya gelişi konuşulacak

Yeni Asya, Cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle 2023 senesini de içine alan bir dizi faaliyet planladı.

100 yıl önce bugün Bediüzzaman Mecliste törenle karşılanmıştı

“Hoşâmedî”nin 100. yılı

Tarihî çağrıdan 100 yıl sonra “Ben dindar bir cumhuriyetçiyim” diyen Bediüzzaman Hazretlerinin mefkuresi ışığında, onun görüşlerini geniş kesimlere duyurmak gayesiyle tertiplenecek programların ilki “Bediüzzaman Said Nursî’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı” başlığını taşıyor. Program, 27 Kasım Pazar günü 14:00-15:30 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik ve Romancı-Yazar İslâm Yaşar’ın konuşmacı olarak katılacağı programın moderatörlüğünü Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Ali Demir yapacak. Program Yeni Asya Tv ve EuroNur Tv ortak yayınıyla youtube üzerinden sunulacak. Programda konuşmacılar özetle Üstadın davet üzerine Ankara’ya gelişini, BMM’de “Hoşamedi” ile karşılanmasını, mebuslara beyanname dağıtmasını yorumlayacaklar. *** İstanbul - Sedat Serdar

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