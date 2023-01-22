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22 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Tarihi Beyanname 100 yaşında: Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri

22 Ocak 2023, Pazar 13:48
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin Ankara'ya davet edilerek resmi törenle karşılandığı ve 1. Meclis'te 10 Madde olarak neşredilerek milletvekillerine okunan ve çok önemli hususları ihtiva eden tarihi beyannamesi 100 yaşında.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Ankara’ya gelişinin 100. yılı
#100YILLIKBEYANNAME Twitter etkinliği düzenlendi

Yeni Asya Gazetesi okuyucuları tarafından düzenlenecek olan ve günümüze de önemli mesajlar içeren bu tarihi beyannamenin ön plana çıkması ve kamuoyunun istifade etmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Kainatın Yüksek Hakikati ve Beyanname’den Adalet Dersleri - Cumhuriyetin 100. Yıl Programları – 2

Cumhuriyetin 100. Yıl Programları – 2

Bediüzzaman Said Nursi’nin Millet Meclisi’ndeki Beyannamesi’nin 100. Yılı (19 Ocak 1923)

Yönetici:

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi – Ali Demir

Konuşmacılar:

Araştırmacı – Yazar Hasan Güneş

Avukat – Yazar – Prof. Dr. Ahmet Battal

Tarih: 22 Ocak 2023 Pazar

CANLI YAYINIMIZ TR: 14.00 / AVRUPA: 12.00'DE BAŞLAYACAKTIR.

 

Bediüzzaman bildirisinde “Şu inkılab-ı azîmin temel taşları sağlam gerek!” uyarısı ve “Harice karşı kazandığınız iyiliği, dâhildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki, ebedî düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslâm’ın şeâirini tahrip ediyorlar. Öyle ise, zarurî vazifeniz, şeairi ihya ve muhafaza etmektir.” ikazlarıyla maddi kazanımların, maddi kazanımlara vesile olan manevi atmosferin muhafaza edilmesi ve ziyadeleştirilmesiyle taçlandırılması çağrısı yapıyor.

Bu anlamda kainattaki en büyük hakikat olan iman ve imanın en camii ve kainattaki bütün mevcudatın ibadetlerini de temsil eden ve insana bahşedilmiş en külli hediye olan namaz vurgusuyla milletvekillerinin akıl ve kalplerine tesir ederek çok sayıda milletvekilinin namaza başlamasına vesile oluyor. Bu önemli bildirinin diğer hususiyetleriyle birlikte daha çok kişiye ulaşması bu noktalardan büyük bir önem arz etmektedir.

Bu bağlamda 'Risale-i Nur'un Medyadaki Dili' olmak ana hedefi doğrultusunda yola çıkarak günümüze dek bu görev ve sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalışan Yeni Asya okuyucularının, Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Asr-ı Saadet'i asrımıza taşıyan, Kur'an ve Sünnet-i Seniyye kaynaklı ölçü ve prensiplerinin daha çok kişiye ulaşmasına vesile olmak amacıyla düzenlediği bu etkinliğe tüm okuyucularımız davetlidir.

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