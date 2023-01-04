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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bir asır önceki “güncel” beyanname - Genç Yorum Dergisi’nin Ocak 2023 sayısı çıktı

04 Ocak 2023, Çarşamba 02:00
Cumhuriyetin kuruluşunun arefesinde Millet Meclisi’ne davet edilen Üstad Bediüzzaman Said Nursi, burada gördüğü dine lakayt haller üzerine 10 maddelik bir beyanname neşreder. Genç Yorum, yeni sayısında bu beyannameyi gündeme taşıdı.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

HAZIRLAYAN: Mustafa Gönüllü

Cumhuriyetin kuruluşunun arefesinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Millet Meclis’ine davet edilir. Meclis’te gördüğü dine lakayt haller üzerine idarecilere uyarı mahiyetinde 10 maddelik bir beyanname neşreder ve milletvekillerine dağıtır. Biz de Cumhuriyet’in ilanının 100. yılı olan 2023’e girerken günümüz idarecileri için de çok mühim hakikatleri barındıran bu beyannameyi dergimizde ele aldık.

Genç Yorum Dergisi’nin bu ayki kapak yazılarında Bediüzzaman’ın beyannamede namaz üzerinde durmasının hikmetine; vatansever ve mücahid bir âlim olarak millî mücadeleye verdiği desteğe; ehl-i imanın fikirleri içerisine dessasane giren zındıka fikrine; Bediüzzaman’ın Cumhuriyet tasavvuruna, medenîleşme ve batılılaşmaya dair fikirlerine, Ankara reislerinin birlikte çalışma tekliflerini kabul etmemesinin sebeplerine ve daha birçok noktaya temas ettik.

TEKLİFLERİ NEDEN KABUL ETMEDİ?

Genç Yorum’un Ocak 2023 sayımızda İslâm Yaşar “Zaman Cumhuriyet Zamanı” başlıklı, Hasan Yükselten “Zındıkanın taktiksel mücadelesi ve Bediüzzaman” başlıklı, Emine Bakırlıoğlu “Cumhuriyetin 100. yılında “Dindar bir cumhuriyetçi”yi anlamak...” başlıklı, Mustafa Gönüllü “İşe namazdan başlamak” başlıklı, Sena Doğruer “Eski bizden yeni bize…” başlıklı, Fahri Utkan “Mücahid ve vatanperver bir âlim” başlıklı, M. İsmail Tezer “Bediüzzaman, teklifleri neden kabul etmedi?” başlıklı yazılarıyla okuyucularla buluşuyor. 

Antalya’da 2. Gençlik  Şûrâ’sı yapıldı

Her ay olduğu gibi bu ay da; Haber Yorum’da Ekrem Donbaloğlu ve İbrahim Yasir Teğiş geçtiğimiz ay Antalya’da gerçekleştirilen 2. Gençlik Şûrâ’sı haberi ve gündemden önemli haberlerin derlemesiyle; Amerikan Tavukları’nda Said Balpetek “Kralların oyunu: Satranç” başlıklı yazısıyla; İbrahim Özdabak, kapak dosyamız için çizmiş olduğu karikatürüyle yer alıyor. Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlediğimiz Nurlu Yorum sayfamızda ise “Tarihî Beyannâme’den: Şu inkılâb-ı azîmin temeltaşları sağlam gerek” başlıklı Risale-i Nur metni de dergideki yerini alıyor.

Bu ay daha neler var?

Bütün bunların yanında; Sezen Sezer, Necati Bilici, Bilal Bozkurt, Emine Sultan Çakır, Bilge Öğrenir, Lütfiye Kef Özdemir, Cenk Çalık, Fatıma Toprak, Ali Hakkoymaz, Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, Caner Kut yazı ve çalışmayla dergideki yerini alırken Erhan Akkaya’nın editörlüğündeki Foto Yorum sayfamızda sizden gelen fotoğraflar da bu ay yine kıymetli okuyucularımızla buluşuyor. İstifadeli ve keyifli okumalar…

Okunma Sayısı: 297
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