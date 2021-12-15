"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Bir kâinat yolcusunun müşahedeleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
15 Aralık 2021, Çarşamba
“Nekaisten müberra olmak, cinan-ı Cennetin mahsusatından ve her kemâle bir noksanı karıştırmak, şu âlem-i kevn ü fesadın mukteziyatındandır.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Münâzarât, Y.A.N., 2017, s. 18)

Kevn oluş, fesad bozulma demektir. 

Yaşadığımız âlem Cennet gibi sabit değildir, her an değişim halindedir. İlkbahar-sonbahar, sabah-akşam, gençlik-ihtiyarlık, iyilik-kötülük, sevinç-üzüntü… “kevn ü fesad”ın örnekleridir. 

Hasıl-ı kelâm zıtlıklarla dopdolu bir âlemde yaşıyoruz. Âlemin çarkları keyfimize göre dönmüyor. Peki, bu zıtlıkları iç dünyamızda nasıl anlamlandıracağız? Hangi temeller üzerine oturtabileceğiz?

Varlık âleminin iki yüzü

Âlem sarayında muhatap olduğumuz her şeyin, her varlığın, olayın “mülk ve melekût” olmak üzere (aynanın iki yüzü gibi) iki yüzü olduğunu, zıtlıkların mülk yönünde (zahirde görünen tarafta), uyum, ahenk, güzellik ve iyiliklerin, müsbet manaların perde arkasında (melekût tarafta) bulunduğu hakikatini iç dünyamızda yerleştirmek zorundayız. Dünya imtihanımızın ana sorusu bu…

Dünyaya gelirken beraberimizde getirdiğimiz sınır konulmayan şehvet, akıl, öfke duygularımız, günlük hayatımıza menfaat çatışmalarını, karamsarlık, ruh çöküntüsü, gerginlik ve endişeleri taşır. Zıtlar âleminde (âlem-i kevnü fesad) bu duygular fırtınalı denizde yol almaya çalışan gemi gibi bir taraftan öbür yana sarsar durur bizi. Böyle anlarda ruhumuz, kalbimiz, lâtifelerimiz gıdasızdır, zayıftır, kararsızdır…

Eşyanın hakikati

Peygamberimizin (asm) “Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster!” duâsını sıkça yaptığını yazar kaynaklar. Eşyanın hakikati Rabbimizin isimleridir yani esma-i İlâhiyelerdir. Yaşadığımız âlem esma-i İlâhiyenin aynaları hükmündedir. Olayların arkasındaki esma-i İlâhiyeye nazarlarımızı ne kadar çabuk çevirebilirsek ruhumuzu ve kalbimizi, lâtifelerimizi o kadar çok gıdalandırır güçlendiririz. 

Rabbimizin isimlerini yaşadığımız her şeyde fark edip, görebilmek kalbimizin, ruhumuzun lâtifelerimizin gıdası, hayat iksirleridir.

“Dehşet aldığın zaman, İbrahim Hakkı gibi ‘Mevlâ görelim neyler / Neylerse güzel eyler’ de pencerelerden seyret, içlerine girme” hakikatinde olduğu gibi bizler aslında “gözlemci-müşahid” konumunda olmalıyız. Aksi takdirde zıtlıklar âleminde (âlem-i kevnü fesad) perişan oluruz.

Allah her şeyi en güzel şekilde yapar. Esma-i İlâhiye güzeldir. Lâkin bazı şeyler bizzat, bazıları neticesi itibarıyla güzeldir. Varlık âlemindeki her şey sonuç olarak esma-i İlâhiyenin akisleridir. Bu hakikate “itimat ve itikad” güven, muhabbet, şevk, gayret, ahenk gibi bütün müsbet manaları beraberinde getirir.

Olaylar anlam kazanır. İç dünyamızda duygularımız, ruh halimiz sağlam zemine oturur. İç huzur “nokta-i istinad ve istimdat ile” sağlanır. 

“İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise saadet-i dareyni iktiza eder” manaları böylece iç dünyamızda yaşanır. 

Velhasıl 

Yunus Emre “Hoştur bana Senden gelen ya gonca gül yahut diken, ya hilkatu yahut kefen, Lütfun da hoş, kahrın da hoş…” derken bizce bu manaları murad eder…

(Bizim Aile Dergisi Aralık 2021 sayısından alınmıştır)

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yeşilay’ın umut dolu kitabı

    Sağlık ekip işidir, bölünmemeli

    İktidar bir an önce değişmeli

    Faize ayrılan para sağlığın iki katı

    Ekonomi uzmanları konuştu: Erken seçimden başka çare kalmadı

    Sudan'daki darbe karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 45’e yükseldi

    MASAK uyardı: Sahte banka swift mesajlarına dikkat!

    Her okulda Kovid-19 vakası var

    MB doları düşüremiyor

    'Asgari ücret 5 bin TL olsa bile kurtarmaz'

    Pfizer: Kovid-19 ilacı Paxlovid, yüzde 89 etkili oldu

    Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

    İşsizler bu haldeyken neye hamdolsun?

    Sibirya'da kaydedilen rekor sıcaklık BM tarafından onaylandı

    4 sözcükte birleşiyoruz

    Endonezya'da ölü sayısı 48'e yükseldi

    Reznikov: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir

    Norveç'te gündem yeniden salgın tedbirleri

    'Arabanın ön camı gibi kırılabilir'

    Yabancılara yapılan konutlarla ipotekli konut satışları yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz yargısı için çöküş başladı
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Aşk-ı siyaset” İsrail’e yaradı
    Faruk ÇAKIR

    Şeffaflık şart değil mi?
    Süleyman KÖSMENE

    İman mı, salih amel mi önce gelir?
    Feyzullah ERGÜN

    Kovid-19 ve korunma yolları
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Bir kâinat yolcusunun müşahedeleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Sınırsız hürriyet nefse esir olmaktır
    Raşit YÜCEL

    Bir yangının adı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.