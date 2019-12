Yuvalarımız tahassungâhımız olsun

Geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul’da Yeni Asya Hanım okuyucularının düzenlediği verimli bir program vardı.

Süleymaniye’deki vakıf binası seminer salonunda gerçekleştirilen programda Halide Keçeli ve Fatma Demir huzurlu bir aile hayatının formüllerini sundular. Aslında dört kişilik bir çalışma grubunun ortak metnini bizlere detaylı bir şekilde aktardılar.

Her iki kardeşimiz sosyal bilimler mezunu ve aile danışmanlığı eğitimi de almış gencecik anneler aynı zamanda. Sunumlarını Risale-i Nur’daki hakikatlerle de mezcedince ortaya ‘’Hiç bitmese’’ dedirten nefis bir sohbet çıktı. Sorular, cevaplar, ikram ve gıda kermesi molaları derken zamanın nasıl aktığını fark edemedik bile...

Halide Keçeli, Bediüzzaman Hazretleri’ne Hanımlar Rehberi’nde ‘’Eyvah!’’ dedirten ailedeki bozulmaların çareleri üzerinde durdu. ‘’Niyet ve nazar eşyanın mahiyetini değiştiriyorsa aynı hakikat ailedeki problemlerin de mahiyetini değiştirir’’ diyerek tahassüngâh kavramının ifade ettiği anlam ile birlikte ‘’Duygularımızın kontrolünü nasıl sağlarız? Kalbe mukabil kalp ne demek?’’ sorularının cevapları üzerinde durdu. Rum Sûresi 21. âyet ve Araf Sûresi 89. âyetlerin açılımını hadisler ve günlük hayat içinden örneklerle anlattı.

EVLİLİKTE FARKINDALIK

Fatma Demir, farkında olmanın insanı değiştirdiğini, evliliklerde bunun çözümün parçası olduğunu anlattı. Evlilikte Rab ve Ehad isimlerinin tecellilerini tefekkür etmenin önemi üzerinde durdu. Her bir olayla terbiye ediliyoruz ve her ailenin kendine has yapılanması var.

Mükemmellik arayışının yeni problemler getireceğini ‘’daha iyi, iyinin düşmanıdır’’ prensibince izah etti. Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan Uhuvvet Risalesi’nin aile içi problemlerde de kullanılacak formüllerle dolu olduğunu ifade etti.

HÜLÂSA

Bol tefekkürlü, soru cevaplı, bol tebessümlü, sıcacık bir programdı.

Bu tarz ekip çalışmalarını hanım hanıma zaman zaman tertiplemememiz gerekiyor. Özel okumalarımızın, tefekkürlerimizin paylaşılması, fikir alış verişinde bulunmak bir çok hakikatin farkına varmamıza da vesile oluyor.

İlim meclislerinden daha güzeli var mı?