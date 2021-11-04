"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Siyasetten beklenti

Yasemin YAŞAR
04 Kasım 2021, Perşembe
Artık modern dönemlerden de geçtik post modern bir dünyada yaşıyoruz. Çok hızlı değişimler ve dönüşümler vukuu buluyor.

Her ne kadar biz bu değişimlerin farkında olsak da olmasak ta kâinatın nağmeleri inlemeye devam ediyor.

Ne çok şey değişiyor post modern dünyada. Hayatın tarifi, hakikatin algısı, mekân duygusu, benlik tanımı, insanın kendini, başkalarını ve âlemi anlayıp anlamlandırması. Hızla dünya merkezli algıdan ben-merkezli bir âlem ve insan tasavvuru hakim oluyor. Bu gidişat korkutuyor.

Din de bu dönüşümden nasibini almış görünüyor. İnsan kendini o kadar bu dünyanın sahibi zannediyor ki, Mülkün hakikî sahibine inanması giderek güçleşiyor. Geldiği teknolojik gelişmelerle adeta başı dönen insanlık, inancı başı sıkıştığında yedek lastik gibi gören bir algıyla veya devekuşu misali bir düşünce tarzı ile yaşıyor.

Vahiysiz din, dinsiz maneviyat, ahiretsiz dünya, Allah’sız ahlâk tasavvurları giderek zemin buluyor. Cinsiyetin bile yeniden tanımlandığı üçüncü cins düzmecelerinin “Toplumsal cinsiyet eşitliği” adı altında meşrûlaştırıldığı kısacası ladini bir algının hemen hemen herkesin bacasını sardığı bir dünya.

Fakat gelin görün ki suyun içinde sudan gafil balıklar gibi bu negatif dönüşümler karşısında farkındalık ve duyarlılığımızı kaybetmişiz adeta. Özellikle bu gidişattan belki de en çok rahatsız olması gereken dindarların dünyasında her şeyi siyaset belirlemeye başlamış görünüyor. Bütün peygamberi vaadleri, müjdeleri siyaset dairesi çözecek, her şeyi yapacak hatta dindar nesiller yetiştirecek. Bu sırada bizler ise millet kıraathanelerinde kekimizi, çayımızı yudumlayacağız, bilmem nerede yapılan ahlâksızlıkları afişe eden programları seyredeceğiz, dizilerle uyuyacağız kalkacağız, tivitleri, haberleri takip edeceğiz ve sonunda da “vay be, ne ahlâksız bir dünyada yaşıyoruz” diyerek tekrar çay içip tv ve internetin önünde demleneceğiz.

Hasılı, ciddî bir tehdit, büyük bir meydan okuma karşısındayız. Siyasetin kapısında nöbet bekleyen vicdanlar, siyasetin yaptıklarını gerekçelendirmeye, tevil etmeye adanmış akıllar, siyasetin sözcülüğüne soyunmuş diller bu meseleleri göremediği gibi, çözemeyecektir de.

Bütün bu dönüşümlere ve gelişmelere karşı, hem fikrî, hem kalbî, hem hissî, hem fiilî çözümler ve cevaplar oluşturmak gerekiyor. Siyasetten beklenti ne kadar da nemelâzımcı ve sorumsuzca bir beklenti. Siyaset, burnunun ucunu görmekten âciz, kendi çürümüşlüklerine bile çare bulamayan ve kendi kısır döngüleriyle uğraşan siyaset mi bunca negatif dönüşümlere çare olacak? Çare zavallı siyasetçilere de şaşkın topluma da yol gösterecek duyarlılığı ve farkındalığı geliştirecek asrın idrakine sunulmuş Kur’ânî reçetelerden başka çare yoktur.

Okunma Sayısı: 196
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şimdi de ''ücretler eridi'' itirafı

    Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-0 yenildi

    Klimasız hayat mümkün olmayacak

    'mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak'

    OHAL KHK’larına son verilecek

    Siber zorbalık devri

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Yunanca Asâ-yı Musa yayınlandı

    Bu şartlarda çiftçi ekim yapamaz: 1,5 liraya mal edilen ürün 80 kuruşa satılamıyor

    Odun, kömür ve soba da zamlandı

    'ABD'nin petrol tankerine el koyma girişimi başarısız oldu'

    Şeyh Cerrah’takilerden İsrail mahkemesine red

    Müslümanlar, bağışta çok daha cömert

    200 ülke var, ilk 200’e giren üniversitemiz yok

    Vergi, harç ve cezalara rekor zam yolda

    Cezaevi nüfusunda korkunç artış

    Türkle Kürdü karşı karşıya getirmeyiz

    Kontenjanlarının yüzde 14’ü boş kaldı

    Enflasyonda rakamlar yine farklı

    İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oyun bozmak” bu mu?
    Süleyman KÖSMENE

    Bir gencin feveranı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Camia ve cemaat farkı
    Cevher İLHAN

    “Sandık darbesi” imaları…
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın kemâlâtını keşfeden canlı güneş
    M. Latif SALİHOĞLU

    İnsan niçin, nasıl ve ne zaman değişiyor?
    Faruk ÇAKIR

    Kanada’dan güzel haber
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Şeyh San’an ve Bediüzzaman
    Yasemin YAŞAR

    Siyasetten beklenti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.