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11 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Medrese-i Yusufiye Seti kampanyamız devam ediyor

Yeni Asya'dan Size
11 Kasım 2019, Pazartesi 01:34
Yeni Asya Neşriyat’ın geçen yıl cezaevlerinden gelen yoğun taleplere cevap olarak hazırladığı 5 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti, bilâhare 7 kitaba çıkarılarak geliştirildi.

Bu kitapları tekrar hatırlayacak olursak:

* Medrese-i Yusufiye Risalesi.

* Meyve Risalesi.

* Haşir Risalesi.

* Gençlik Rehberi.

* Hizmet Rehberi.

* Bediüzzaman Cevap Veriyor.

* Yeni Asya’nın Manevî Mimarı: Zübeyir Gündüzalp.

Üzeri fiyatı 160 TL olan bu setin 115 TL kampanya fiyatı ile sevkiyatı devam ederken, projenin kapsamı ve muhtevası daha da genişletilerek, farklı alternatifler ilâvesiyle zenginleştirildi.

Bunlardan biri büyük boy Külliyat:

* Sözler.

* Mektubat.

* Lem’alar.

* Şualar.

* Mesnevî-i Nuriye.

* İşaratü’l-İcaz.

* Muhakemat.

* İman ve Küfür Muvazeneleri.

* Asâ-yı Musa.

* Tarihçe-i Hayat.

* Barla Lâhikası.

* Kastamonu Lâhikası.

* Emirdağ Lâhikası.

* Sikke-i Tasdik-i Gaybî.

Üzeri fiyatı 1050 TL olan büyük boy Külliyatın kampanya fiyatı 700 TL.

Aynı Külliyatın orta boy versiyonunda ise üzeri fiyat 790, kampanya fiyatı 530 TL.

Kampanyada dördüncü bir set daha var:

Cep boy risale seti.

İhlâs, Uhuvvet ve Tabiat Risaleleri’nden oluşan üç kitaplık bu mini setin üzeri fiyatı 38, kampanya fiyatı 28.5 TL.

İmkânı olan okurlarımıza çağrımız, bu kampanyaya sahip çıkıp omuz vermeleri.

Cezaevlerinden gelmeye devam eden yoğun kitap taleplerinin karşılanmasına bir anlamda sponsor olmaları.

Gerçek şu ki, yaşadığımız süreçte risaleler “içeride” çok daha şevkle ve ihtiyaç duyarak talep ediliyor ve okunuyor.

Bu vesileyle kaderin çeşitli sebeplerle yolunu oralara düşürdüğü birçok insan risalelerle tanışıyor; yanlışlarını fark edip doğruları öğreniyor; hayatının akışı ve istikameti müsbet yönde değişiyor.

Burası Tarihçe-i Hayatın Önsöz’ünde Ali Ulvi Kurucu’nun Üstadı anlatırken yazdığı şu satırları hatırlamanın tam yeri:

“Hapishaneler birer Medrese-i Yusufiyeye inkılap eder; oraya girerken, bir profesörün üniversiteye ders vermek için girdiği gibi girer. Zîra oradakiler, onun feyz ve irşadına muhtaç olan talebeleridir. Her gün birkaç vatandaşın imanını kurtarmak ve canileri melek gibi bir insan haline getirmek, onun için dünyalara değişilmez bir saadettir.”

Kampanyamıza katkı vererek bu saadeti paylaşmak ve ortak olmak herşeye değer.

Bilgi ve katılım için destek hattımız:

(0531) 609 65 56

***

Fuarlara Şanlıurfa ve Mersin’le devam

Fuar sezonumuz yoğun şekilde devam ediyor. Çok verimli geçen Manisa, Ankara ve Konya’nın ardından, sıra 22 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında açık kalacak olan Şanlıurfa ve Mersin Kitap Fuarlarında. Bu illerimizdeki bütün kitapseverleri standımıza bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 279
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