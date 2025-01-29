"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

1500 dolara çoban bulamıyoruz

29 Ocak 2025, Çarşamba 11:00
Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, yüksek et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, yüksek et fiyatlarının sorumlusunun üreticiden ziyade sanayi sektöründen kaynaklı olduğunu belirtti.

320 liraya hayvan kestirdiklerini söyleyen Aktürk, “Kestirdiğimiz hayvanlarımızı sanayi sektörüne girdiği zaman 800 liraya sucuk, bin 200 liraya kavurma, bin 500 liraya pastırma olarak görebiliyoruz. Lokantalarda 100 gram adana 300 liraya satılıyor. Üreticinin elinden et çıktıktan sonra fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bugün etin kilosu 1000 lira ve üzeri ise bunun suçu üretici değil esnaf ile ilgili ya da bu eti işleyen sanayi ve diğer etkenlerde aramak lazım” şeklinde konuştu. Aktürk, “Üretici, çoban problemini bir türlü çözemiyor. Genelde ülkemizde Afgan çobanlar ile çalışıyoruz. Afgan çobanlar da sürekli fiyat yükseltiyor. 2 - 3 senedir 200 ila 400 dolar arası çalışan Afgan çobanlarımızı, şimdilerde bin 500 dolara çalıştıramıyoruz” dedi.

Ankara - anka

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, Suriye topraklarını işgalini kökleştirmeye çalışıyor

    Avrupa’da başörtüsü yasağına “başörtülü” tepki

    Grip vakalarında artış ikazı

    Niagara Şelaleleri kısmen dondu

    Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: 10 kişi öldü

    Siirt Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

    F-35'ler 10'dan fazla kazaya karıştı

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

    Suriye halkı, İsrail'in işgalinden endişeli: "İsrail burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında"

    81 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

    1500 dolara çoban bulamıyoruz

    Gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesi geliyor

    Acılı baba: En ağır cezayı almaları içi çalışacağım

    Bu zammı geri çekin

    Sürgün kabul edilemez

    Çiftçi krediye bağımlı hâle getirildi

    Bunun adı etnik temizliktir

    Trump, tehcirde ısrarlı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi mücadelesi
    Genel

    Bu zammı geri çekin
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman sıkıntılı zamanlarda nasıl dua ederdi?
    Rifat OKYAY

    Tebrikler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yasaklar ve yalakalar
    Sami CEBECİ

    Armageddon (kıyamet) savaşı
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac’da binler sene mesafeyi birkaç dakikada katetmek!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Eğitimde işin doğrusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.