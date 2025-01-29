1500 dolara çoban bulamıyoruz

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği (DKKYB) Başkanı Mahmut Aktürk, yüksek et fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, yüksek et fiyatlarının sorumlusunun üreticiden ziyade sanayi sektöründen kaynaklı olduğunu belirtti.

320 liraya hayvan kestirdiklerini söyleyen Aktürk, “Kestirdiğimiz hayvanlarımızı sanayi sektörüne girdiği zaman 800 liraya sucuk, bin 200 liraya kavurma, bin 500 liraya pastırma olarak görebiliyoruz. Lokantalarda 100 gram adana 300 liraya satılıyor. Üreticinin elinden et çıktıktan sonra fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Bugün etin kilosu 1000 lira ve üzeri ise bunun suçu üretici değil esnaf ile ilgili ya da bu eti işleyen sanayi ve diğer etkenlerde aramak lazım” şeklinde konuştu. Aktürk, “Üretici, çoban problemini bir türlü çözemiyor. Genelde ülkemizde Afgan çobanlar ile çalışıyoruz. Afgan çobanlar da sürekli fiyat yükseltiyor. 2 - 3 senedir 200 ila 400 dolar arası çalışan Afgan çobanlarımızı, şimdilerde bin 500 dolara çalıştıramıyoruz” dedi.

Ankara - anka