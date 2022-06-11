3 büyükşehrin havalimanı müdürü değişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren havalimanları ve havaalanları başmüdürleri arasında kapsamlı atamalar yapıldı.

Değişiklik çerçevesinde Ankara Esenboğa, İstanbul Atatürk ve İstanbul, İzmir Adnan Menderes Havalimanları başmüdürleri değiştirildi. Eski Bakan Mehdi Eker’in yakını olan İzmir Adnan Menderes Havalimanı Başmüdür Yardımcısı Abdullah Enis Eker, Türkiye’nin en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın yeni başmüdürlüğüne atandı. Ayrıca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatındaki bazı daire başkanlıklarında da yeni yöneticiler göreve getirildi. Bakan Adil Karaismailoğlu’nun onayı doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kadrolarında atama operasyonu gerçekleşti.

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