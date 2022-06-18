300 sahipsiz kedi barındırılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bulunan Kedi Kasabası’nda 300 sahipsiz kediye özenle bakılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 150 dönüme kurulu Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bakıma muhtaç kedi ve köpekler için ayrı yaşam alanları oluşturulan merkezde can dostların tedavi, beslenme, barınma ve sahiplendirilmesi yapılıyor. Merkezdeki Kedi Kasabası, kumul ve orman içindeki konseptiyle 300 kediye doğal ve özgür yaşam ortamı sunuyor. Tekli ya da çoklu halde kalabilecekleri ahşap barınakların yanı sıra ahşap köprü, dinlenip vakit geçirebilecekleri oyun alanları bulunan kasabada operasyon geçiren veya tedavi edilen, engelli, doğum yapan kediler için ayrı rehabilite üniteleri yer alıyor. AA

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