375 yıllık su dolabı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 1644 yılında yapılan, suyun dağıtımının sağlandığı tarihî su dolabı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 1644 yılında yapılan, suyun dağıtımının sağlandığı tarihî su dolabı Ocak ayında restore edilerek yeniden ziyarete açılmıştı. Gebze Belediyesi, 1644 yılında İbrahim Paşa tarafından yaptırılan tarihî su dolabının, 1,5 yıl süren çalışmalarla restorasyonunu yaptırdı. Kuyulardan çıkan suyun dağıtımını sağlayan tarihî su dolabı restorasyon çalışması ile yeniden ilgi odağı oldu. Tarihî su dolabı turizme kazandırılarak, ziyarete açıldı. 40 tane kuyudan çıkan suyun tek kuyuda toplanıp şehir merkezine verildiği bir eser. Su dolabı, turistik gezilerde ve okul gezilerinde ziyarete açık olacak. Haber Merkezi

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