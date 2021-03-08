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8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

4 şehirde kar bekleniyor

08 Mart 2021, Pazartesi 10:54
Doğu Anadolu'da Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için aralıklı kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 6, Hakkari ve Muş'ta 5, Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile personele 1 gün izin verildi

Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle kamu ve özel kurum kuruluşlardaki engelli ve hamile personeller 08.03.2021 günü 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan ve cadde ile sokakları beyaza bürüyen kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

AA

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