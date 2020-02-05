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'750 bin binayı deprem için kontrol edeceğiz'

05 Şubat 2020, Çarşamba 14:24
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da bir binanın depreme karşı dayanıklılığını ölçmek 7.500-8 bin TL’yi buluyordu. Şimdi yeni, hızlı ve ekonomik bir modele geçiyoruz. Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle sadece 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz" dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul’daki 750 bin binanın depreme dayanıklılığını kontrol edeceğini duyurdu.

İBB Başkanı, "İstanbul'da bir binanın depreme karşı dayanıklılığını ölçmek 7.500-8 bin TL’yi buluyordu. Şimdi yeni, hızlı ve ekonomik bir modele geçiyoruz. Mekanik tabanlı tarama yöntemleriyle sadece 250-300 TL bedelle 750 bin binayı hızla kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaştığı videoda Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman’ın ifadelerine de yer verildi.

‘Deprem yönetmeliğinden önce yapılmış 750 bin bina var’

İstanbul’u güçlendirmek, İstanbul’da depreme ilişkin tüm güçlendirme çalışmalarını tamamlamak gibi bir hedeflerinin olduğunu kaydeden Kahraman, Deprem yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce yapılmış olan yaklaşık 750 bin bina var ve bu binaların hepsini tek tek tespit etmemiz gerekiyor. Şu anki durumları nedir diye" dedi.

'Yönetmeliğe uygun ilerlersek yaklaşık 2060 yılında bu kadar bina bitiyor'

Kahraman, "Yönetmeliğe uygun ilerlersek yaklaşık 2060 yılında bu kadar bina bitiyor. yapıların deprem karşısında mukavemetlerini ve güçlerini ölçmeye çalışıyoruz. Bunun için arkadaşlarımız şu anda model çalışmaları yaptıkları için İBB'nin yapılarında test ediyorlar. Maliyetler çok önemli. Ortalama bir binanın maliyeti 7 bin 500 - 8 bin lira gibi bir rakam. Bu rakamı biz 250-300 TL bandına çekmeye çalışıyoruz. Bu ay sonunda testler sonuçlanacak ve mart ayı ile birlikte konutlara gideceğiz.  Bugüne kadar hep kamu binaları test edildi. Bugünkü amacımız bu alanları tespit etmek ve alanlardaki olası riskleri ortaya çıkartmak. Bu risklere ilişin de önümüze yol haritası koyarak müdahale etmek" diye konuştu.

 

 

Etiketler: bina, deprem, kontrol
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