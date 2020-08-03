Adana Valisi: Su kuyusuna düşen 1 kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi vefat etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusu açmak isteyen baba ile ona yardım eden eşi, oğlu ve kardeşi vefat etti.

Alınan bilgiye göre, Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Bozcalar Mahallesi'nde, su kuyusu açmak için kazı yapan Haluk Karahan'a yardım etmek amacıyla oğlu Ömer Karahan, karısı Havva Karahan ve kardeşi Sefa Karahan geldi. Su kuyusundan 4 kişinin çıkamadığını gören çevredekiler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, vefat eden 4 kişiyi su kuyusundan çıkarmak için çalışma başlattı. Vali Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, su kuyusunda 4 kişinin vefat ettiğini belirterek, "Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi hayatını kaybetti." dedi. Aynı aileden 4 kişinin, suya ulaşmak isterken bölgedeki metan gazından etkilendiği şüphesi üzerinde duruluyor. AA

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