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3 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ağır hasarlı okullar 1999’dan önce yapılmış

02 Ekim 2019, Çarşamba 20:20
İstanbul’daki depremin ardından ön hasar tesbit çalışmalarında 20 okulun hafif, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Ağır hasarlıların tamamının 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapıldığı saptandı. İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen Silivri açıkları merkez üslü, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne (AFAD) gelen hasarlı yapı ihbarları değerlendirilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca görevlendirilen teknik ekiplerce incelendi.

AFAD merkezine 114 okul ve eğitim kurumu için hasar ihbarı yapılırken, yapılan çalışmalarda bunlardan 85 okul hasarsız, 20 okul az hasarlı, 9 okulun ise ağır hasarlı olduğu belirlendi. Buna göre, ağır hasarlı olduğu belirlenenlerin tamamı 17 Ağustos 1999’daki büyük depremden önce yapıldığı tesbit edildi. Öte yandan ön hasar tesbit çalışmalarının gözlemsel olarak yapıldığı, hasarlı binaların beton mukavemeti ve demir donatılarının ayrıntılı olarak incelenmeye başlandığı bildirildi.

AA

Etiketler: istanbul, deprem
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