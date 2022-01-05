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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Alanya açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu

05 Ocak 2022, Çarşamba 10:55
Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, depremin ilçede şiddetli hissedildiğini söyledi.

Araştırma yaptıklarını bildiren Ürkmezer, "Ben de depremle uyandım. Ekiplerimiz araştırma yapıyor, şu ana kadar ulaşan olumsuz bir durum yok." dedi.

Vatandaşlardan Mahir Yıldız da gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gardıroplar, avizeler sallanıyordu. Korkuyla uyandık, panikle çocuğumun odasına koştum. Gürültü oldu. O sırada herkesin evinin ışığı yandı. Sanırım herkes depreme uyandı." diye konuştu.

Öte yandan, AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

AA

Etiketler: Alanya, deprem
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