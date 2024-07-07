"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin lira ceza

07 Temmuz 2024, Pazar
İstanbul’da ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin 588 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 Güney Yol Beşyol mevkisinde bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü F.M. yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 588 lira idari para cezası uygulanan sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun ‘’Kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ şeklindeki 179/2. maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

AA

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çölde ölenler denizde ölenlerin iki katı

    Ukrayna "Su-25" tipi Rus savaş uçağını vurdu

    Gazze’de patlamamış mühimmat riski artıyor

    Han Yunus’ta 250 bin kişi yerinden edildi

    Çocukla çocuk olmalıyız

    Ekonomik kriz göç ettiriyor

    Zamları durdurun

    Milli Takım, EURO 2024'e veda etti

    Ambulansa yol vermeyen sürücüye 6 bin lira ceza

    Gazze 274 gündür İsrail saldırıları altında: 38 bin 98 Filistinli şehit oldu

    DP’den Yerlikaya’ya sorular

    Meclis’te muhalefet dışlandı

    Hazine’nin nakit açığı 430 milyar lira

    Pezeşkiyan: Size elimi uzatıyorum

    Gazze daha fazla hastaneyi kaybedemez

    Elektrik faturaları doğru fiyatlandı mı?

    Ayşe Ateş: Yarım mahkeme ile kurgulanan tiyatro

    Su aldığı farkedilmesine rağmen tedbir alınmamış!

    Milli Takımı yarı finale hazır

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnanç krizi ve iman hizmeti
    Risale-i Nur'dan

    Hicret esnasında yaşanan mu’cizeler
    Osman ZENGİN

    Şeker Portakalları Ana Okulu
    Sami CEBECİ

    Günah psikolojisi
    Genel

    Milli Takım, EURO 2024'e veda etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    Problemlere pratik çözümler
    Mehmet KARA

    Vekillerin dilinden ülkenin gerçek gündemi
    Rifat OKYAY

    Sevilmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.