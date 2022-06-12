Ankara - Akyurt'ta ev ve işyerlerini su bastı

Bazı cadde ve sokakların sel sularıyla dolduğu Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı, AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı. Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi. İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi. Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı. AA

Okunma Sayısı: 102

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.