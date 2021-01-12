Ankara’nın deprem tehlikesi yüksek

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, “Son zamanlarda yapılan çalışmalar bize Ankara’nın deprem tehlikesinin sanılanın aksine daha yüksek olduğunu gösteriyor ki Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, 2019 yılında yeni bir deprem tehlikesi haritası yayımladı. Burada Ankara şehir merkezinde bulunan bütün ilçelerdeki beklenen deprem tehlike parametrelerini yüzde 50 kadar arttırdı” dedi.

Doç. Dr. Özmen, depremin Ankara’nın yaklaşık 40 kilometre doğusunda ‘Çankırı Fayı’ diye isimlendirilen Kalecik’ten Çankırı’ya doğru uzanan fayın en güney kısmındaki Elmadağ fay zonu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu bölgede zaman zaman bu büyüklükte depremler olduğunu kaydeden Doç. Dr. Özmen, “Geçtiğimiz yıl yine bu dönemlerde; 23 Ocak tarihinde aynı yerde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş” şeklinde konuştu.

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