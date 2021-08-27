Ankara-Sivas YHT hattına “hızlandırılmış” açılış

Temeli 2008 yılında atılmasına karşın açılışı bugüne kadar altı kez ertelenen Ankara-Sivas YHT, Sivas Kongresi’nin yıl dönümü olan 4 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törenle açılacak.

Uzunluğu 393 kilometre olan Ankara-Sivas YHT güzergâhı boyunca, Ankara Gar, Kayaş, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 10 istasyon bulunacak. 250 kilometre hızla elektrikli ve sinyalli olarak işletilecek hattın Ankara Kayaş-Kırıkkale Balışeyh kesiminde ise çalışmalar henüz bitirilemedi. Edinilen bilgiye göre TCDD yetkilileri, açılış günü ve sonrası için iki seçenek üzerinde duruyor. Trenin Kırıkkale Balışeyh istasyonuna kadar konvansiyonel hat üzerinden en fazla 60 kilometre hızla gidebileceği değerlendirilirken, risk uyarılarına karşı da yolcuların Ankara’dan Kırıkkale’ye otobüsle taşınabileceği ve bu kesimdeki inşaat bitene kadar yolculuğun bu şekilde yapılabileceği ifade edilebiliyor.

Eksik projeyle yine kazalara davetiye çıkarılmasın”

Hızlı tren hattının tam olarak bitirilmeden açılmasını eleştiren Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, “Eksik projeyle yine kazalara dâvetiye çıkarılmasın” uyarısında bulundu. Artıgerçek’deki habere göre Özdemir, şunları söyledi: Bugüne kadar ortaya konulan ihmaller nedeniyle geçmişte yaşanan kazalardan ders çıkarılması gerekirdi. Hızlı tren setinin Kayaş’tan Balışeyh istasyonuna kadar konvansiyonel hat üzerinden gidecek olması büyük risk barındırır. Düşük süratte gitse bile hemzemin geçitler var. Bunlar büyük risk. Altyapı güvenli hale getirilmedikçe bu hattın açılması çok büyük bir yanlış. Geçmişteki hataların, kazaların olmamasını temenni ediyoruz. Endişe verici bir durumla karşı karşıyayız.”