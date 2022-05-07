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''Anne şefkattir, merhamettir''

07 Mayıs 2022, Cumartesi 22:31
Anneler günü dolayısıyla mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünyadaki her güzel şey annelerimizin eseridir. Anne şefkattir, merhamettir” dedi.

Günümüzü aydınlatan hayatımızı anlamlandıran, en hakiki ve güçlü sevginin anne sevgisi olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dünyadaki her güzel şey annelerimizin eseridir. Bizi dünyaya getiren, yemeyip yediren, giymeyip giydiren fedakâr annelerimizin değerini iyi bilmeliyiz. Bize yaptığı iyilikler karşısında basit kalsa da bir hediyeyle onları sevindirerek hem esnafımızı hem de annelerimizi mutlu edelim” dedi.

Bir gün değil her gün hatırlamalıyız

 Anneler günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Palandöken, “Anne şefkattir, merhamettir. Doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğu zaman bütün fedakârlığıyla bize sahip çıkan, tarifi izah edilemeyen sevginin, merhametin ve şefkatin yanında bizden sevgilerin en büyüğünü hak eden annelerimizi bu özel günde unutmamalıyız. Gelecek nesillerin şekillenmesinde başrol oynayan, tüm hayatlarını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin, anne adaylarının, henüz annelik duygusunu tadamamış tüm kadınlarımızın ‘Anneler Günü’nü esnaf ve sanatkârlar camiamız olarak kutluyorum. Annelerimizi bir gün değil her gün hatırlamalıyız” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: anne, şefkat, merhamet
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