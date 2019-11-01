Balık ekmekçiler rahatladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Eminönü semtinde balık ekmek satan üç teknenin kira sözleşmelerini feshine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

İBB, Eminönü’nde balık ekmek satışı yapan ve İBB’ye kira ödeyen teknelerin kira sözleşmelerinin yenilenmeyeceğini belirterek teknelerin dün itibarıyla boşaltılmasını talep etmişti. Fatih ilçesindeki semtte meydanda balık-ekmek satışı yapan üç teknenin sahibi ise ihtarnameyi mahkemeye taşıyıp durdurma kararı istemişti. İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durduma kararı verdi. Balıkçılar bir süre daha faaliyet gösterecek.

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