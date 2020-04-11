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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Batman'da 50 kişi koronavirüse yakalandı

11 Nisan 2020, Cumartesi 18:38
Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte 500 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını belirterek "Test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 50 kişiyi buldu. Son birkaç gün içerisinde koronavirüs enfekte sayısı 20’li rakamlardan 50’lere çıktı. Vatandaşların kendi karantinalarına uygulamaları gerekiyor" dedi.

Batman İl Pandemi Kurulu toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklama açıklama yapan Vali Şahin, son birkaç gün içerisinde yen tip koronavirüs (Kovid-19) enfekte sayısının 20’li rakamlardan 50’lere çıktığını belirtti.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, "Biz ilimizde yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız çalışmaları kararları tedbirleri gözden geçireceğiz. Maalesef aradan birkaç gün içerisinde bizim sonuçlarımızda ciddi bir artış oldu ve 20’li rakamlardan 50’li rakamlara birkaç gün içerisinde ulaştık. Ciddi bir artış var ilimizde bunun sebebi genel itibari ile büyük fotoğrafa baktığımızda biz çok kötü ilerden değiliz ancak artış hızımız artı bununla ilgili olarak benim gördüğüm bazı vatandaşlarımızın bazı işletmelerin vurdumduymazlığı ve umursamazlığı başı çekiyor. Bunun için hepimizin tekrar davranışlarımızı kontrol etmeye gözden geçirmeye çağırıyorum. Herkesin kendi karantinasını uygulaması lazım maalesef halen sokaklarımız çarşı pazarımız dolu sosyal mesafeye uymamakta direnenler var" diye konuştu.

Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Maske takmamakta direnenler var. Artık ilimizde maske problemi yok, binlerce maske dağıtık ve halende maskeler dağıtılıyor. Bunun dışında bulaş çalışmaları bu işin en önemli bölümü yani pozitif vaka bulduğunuz zaman onun temas ettiği tüm temasları çalışmanız lazım. Bu hususta bazı işletmeler bize yardımcı olmuyorlar bize yardımcı olmayan ve tavırları itibariyle virüsün yayılmasına zemin hazırlayan işletmeler var biz bunlarla ilgili sert tedbirleri alacağız almaya da başladık. Bu nelerdir ağır para cezaları kapatma ve hata eğer davranışları nedeniyle ciddi anlamda bir rahatsızlık bir hastalık yayımı olursa Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerine göre işin adli boyutu da devreye girer. Ayrıca bir işletmeyi de kapattık. Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 gün kapatma cezası uyguladık. Atatürk Parkı ve diğer parkların kapatılması için değerlendireceğiz. Büyük bir ihtimale tüm parkları vatandaş girişine yasaklayacağız. En son şifa bulan 8 vakamız taburcu edildi. Diğer vakalarımızın da durumu iyi yani yoğun bakım kötü durumlar bizim pozitif vakalarımızda yok entübe ve yoğum bakımda hastalarımız var ama bunlar olası vaka pozitif vaka değil."

Etiketler: Batman, koronavirüs
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