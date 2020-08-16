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16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

Batman'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

16 Ağustos 2020, Pazar 10:27
Batman'da, COVID-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.

Batman'da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında Vali Hulusi Şahin başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu'nun koronavirüse ilişkin bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kararlar alındı.

Alınan kararlaRA ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına/kısıtlanmasına, belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi."

Etiketler: Batman, 65 yaş ve üste vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması
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