Binanın balkonu çöktü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir binanın ilk katındaki balkon çöktü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sergen Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın ilk katında yaşayan Elif ve Efkan Duran çifti balkonda kahve içtikleri sırada büyük bir gürültüyle balkon çöktü. Olayda yaralanan olmazken fenalık geçiren Elif Duran komşuları tarafından çevredeki hastaneye götürüldü. Durumu iyi olan Duran, hastanedeki tedavisinin ardından döndüğü apartman bahçesinde yıkılan balkonunu görünce duygu dolu anlar yaşadı. Olay anını anlatan Elif Duran eşiyle kahve içtikleri sırada bir anda balkonun çöktüğünü ifade ederek “Balkonda oturduğumuz sırada balkon çöktü. Burası böyleyse üst katları düşünemiyorum. Balkonda ağırlık yapacak bir şey yoktu, sadece çiçeklerim vardı” şeklinde konuştu. AA

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