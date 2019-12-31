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31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Bingöl'de 35 nokta 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

31 Aralık 2019, Salı 18:33
Bölgelere girişin 31 Aralık 2020'ye kadar yasaklandığı bildirildi.

Bingöl Valiliği merkez ilçe, Solhan, Karlıova, Genç, Yayladere, Yedisu, Kiğı ve Adaklı ilçelerinde belirli koordinatlar içinde bulunan 35 noktanın "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bingöl Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır" denildi.

Merkez ve ilçelerde koordinatları belirlenen Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine girişin 01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Etiketler: Bingöl, özel güvenlik noktası
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