Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak'ın şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün, teröristlerde çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. AA

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