Bodrum’da feribot seferleri iptal oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınaya hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Datça-Bodrum feribot seferleri iptal oldu.
Bodrum'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Fırtına nedeniyle Datça-Bodrum feribot seferleri iptal oldu, tekneler koylardan çıkamadı.
Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle sahilerde dalga boyu 2 metreyi aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı.
Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Belediyesi ise zaman zaman fırtına uyarısında bulundu.