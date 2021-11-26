Bodrum’da feribot seferleri iptal oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınaya hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle Datça-Bodrum feribot seferleri iptal oldu.

Bodrum'da saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Fırtına nedeniyle Datça-Bodrum feribot seferleri iptal oldu, tekneler koylardan çıkamadı. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle sahilerde dalga boyu 2 metreyi aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Belediyesi ise zaman zaman fırtına uyarısında bulundu.

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