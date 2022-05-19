Boğaziçi direnişi 500 günü doldurdu

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin her gün rektörlük binasına sırtlarını dönerek yaptıkları eylem 340’ıncı, atamalara karşı direniş ise 500’üncü günü geride bıraktı.

gazeteduvar’ın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 Ocak 2021’de Prof. Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulu’nun görevden alınmasının ardından da devam ediyor. Direnişin 500’üncü gününde Boğaziçili akademisyenler bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını döndüler ve Bulu’nun ardından rektörlüğe atanan Naci İnci’yi protesto ettiler. Direnişin 72’inci haftasında yayımlanan bilgi notunda, “Bugün 18 Mayıs 2022, Çarşamba. Boğaziçi Üniversitesi’nde direnişin 1. yılı doldu ve 72. haftası devam ediyor. Bugün direnişin 500. günü!” ifadesi de kullanıldı. Haber Merkezi

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