Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kentte sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü. Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Batı Karadeniz Bölgesi'nde bazı yollar trafiğe kapatıldı Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de sel hasarları dolayısıyla Batı Karadeniz Bölgesi'nde bazı yolların trafiğe kapatıldığını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Zonguldak-Karabük Sınırı-Yenice-Karabük yolu sel hasarı ve baraj sularının debisinin artması sebebiyle trafiğe kapatıldı. Sel nedeniyle Zonguldak-Bartın il sınırı-Kozcağız-Çaycuma-Bartın ayrımı yolu da trafiğe kapalı durumda bulunuyor. Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa yolunun 1-7. kilometreleri trafiğe kapatılırken ulaşım Kozcağız Barajı inşaatı yolundan sağlanıyor. Bolu Tüneli'nin İstanbul yönünde yoğun yağıştan kaynaklı toprak kayması sebebiyle sürücüler tedbiren Abant'tan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Kastamonu'da Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun trafiğe açılmasına ilişkin çalışmalar da devam ediyor. AA

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