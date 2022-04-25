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25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Bursa'da bir uçak evlerin arasına düştü: 2 pilot vefat etti

25 Nisan 2022, Pazartesi 16:10
Bursa Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot vefat etti.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, eğitim pilotu Furkan Otkun ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın vefat ettiğinii belirledi.

Ekipler, uçağın ve zarar gören iki aracın enkazlarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"Park halindeki araçların üstüne düşüyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti." dedi.

Olay yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Canbolat, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek, "Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, Başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak." diye konuştu.

Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor

Kazanın nasıl olduğunun, neden kaynaklandığının bakarak, görerek tahmin etmelerinin, yorumlamalarının mümkün olmadığını kaydeden Canbolat, "Ankara'dan özel bir kırım ekibi geliyor. İnşallah yola çıktılar, gelip bakacaklar. Onlar teknik raporlarını verecekler. Şu an için bir şey söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Canbolat, uçaktaki pilotlar dışında diğer vatandaşlara yönelik herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın söz konusu olmadığını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Canbolat, "Adliyemiz gerekli otopsi işlemlerine başlıyor. Allah beterinden korusun. Ailelerine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, uçakların teknik bakımıyla ilgili sorusu üzerine Vali Canbolat, "İlgili dernek yetkilisi biraz önce buradaydı. Sürekli denetim yapıldığını, bakımlarının yapıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında bu işlerin hepsine bakılacaktır." yanıtını verdi.

Görgü tanığı olayı anlattı

Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını aktardı.

Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, şunları anlattı:

"Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."

AA

Etiketler: Bursa, uçak, ev
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