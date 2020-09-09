Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bursa-Ankara kara yoluna yakın bir bölgeden yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Dumanların kentin doğusundaki birçok noktadan görülebildiği yangın bölgesine ekipler gönderildi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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