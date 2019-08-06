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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Bursa'dan sevindiren haber geldi ama...

06 Ağustos 2019, Salı 17:09
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı ancak 50-60 hektarlık alanın zarar gördüğü ifade ediliyor.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yaptığı açıklamada, Orhaneli'de dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık bin görevlinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

 

"50-60 hektarlık alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz"

Orman Genel Müdürlüğüne ait 74 arazöz ile bazı kamu kurumları ve özel kuruluşlardan gönderilen 100'den fazla aracın bölgede bulunduğunu ifade eden Akın, "Ayrıca 7 helikopter de soğutma çalışmalarına havadan destek veriyor. Yangın şu an tamamen kontrol altına alınmış durumda. 50-60 hektarlık alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz ama kesin rakamlar incelemelerden sonra ortaya çıkacak." diye konuştu.

Jandarmanın tüm birimleriyle olayı en ince ayrıntısına kadar araştırdığını dile getiren Akın, yangının çıkış nedeniyle ilgili teknik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Orhaneli'de dün 9 ayrı yerde çıkan orman yangını, çevre illerden gelen ekiplerin de desteğiyle akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı.

AA

Etiketler: bursa, orhaneli
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