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21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

CHP, kazandığı belediyelerin performansını ölçecek

21 Eylül 2019, Cumartesi 11:21
CHP, 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul seçimiyle birlikte 31 Mart’ta kazandığı toplam 11 büyükşehir ve 10 il belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin 6 aylık performanslarını sahada yapılacak çalışmalarla analiz edecek.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP kazandığı bütün belediyelerin 6 aylık performansını sahada yapılacak çalışmalarla analiz etmek için Genel Merkez bünyesinde Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi kurdu.

Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi bütçe gerçekleşmelerini, vaatlerin yapılıp yapılmadığını ve halk memnuniyetlerini ölçerek, belediyelerin 6 aylık durumunu analiz edecek.

Ekim ya da kasım ayında yapılması planlanan Belediye Başkanları Toplantısı’nda bu sonuçlar analiz edilerek, başkanların önüne konulacak.

Performans sonuçlarına göre belediyelerin yanlış ve eksik uygulamalarının belirlenmesinin yanı sıra başarılı belediyeler de olumlu uygulamalarıyla bütün belediyelere örnek gösterilecek.

Yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Ekim ayı içerisinde hazırlıklarımızı yaptık. Bütçe performanslarıyla ilgili bir ekip kurduk. Ekim ayında bütün belediyelerimizin performanslarını, 6 aylık tespitlerimizi ortaya koymuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Torun, genel sonuçlarla belediyelerin yatırıma ne kadar kaynak ayırdığı, personele ne kadar harcama yapıldığı gibi mali tabloda herhangi bir iyileşme olup olmadığının ortaya çıkacağını ifade etti.

Etiketler: CHP, belediye, performans
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