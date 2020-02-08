'Çığ’ın sebebi iş makineleri'

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 41 kişinin ölümüne yol açan çığ felâketinin ardından CHP ve HDP heyetleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Heyette bulunan İlhan Cihaner’a göre, yaşanan çığ felâketinin ardından asıl tartışılması gereken nokta ‘çığ bölgesi’ olarak bilinen Bahçesaray’da yıllardır kalıcı bir tedbirin alınmamış olması.

Bölgede yapılacak çığ tünelleri ile risklerin önüne geçirebileceğine dikkat çeken Cihaner, “Orada bulunduğumuz sürede gözlemlerimizden biri de ikinci çığın beklenen bir durum olmadığıydı. Ancak gürültü ve titreşim yaratabilecek iş makinelerinin kullanılması, hassas yürütülmesi gereken arama kurtarma çalışmalarının yeteri kadar dikkatli ve profesyonel yapılmaması ikinci çığ felâketinin yaşanmasını tetiklemiş gibi gözüküyor. Orada bir ihmal olduğu açıkça görülüyor” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarındaki ihmallerin ikinci bir çığa neden olduğunu ifade eden CHP’li Ali Şeker, “İş makineleri operatörleri, ‘Bizi bölgeye jandarma çağırdı’ diyor. Tonlarca ağırlıkta iş makineleri ikinci bir çığ felâketine yol açmış görünüyor” dedi. Gazete Duvar’în haberine göre, HDP’li Mensur Işık da iş makinelerinin ikinci çığa neden olduğunun söylendiğini anlattı.