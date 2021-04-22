Datça açıklarında bir deprem daha

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı saat 22.49'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü. Datça açıklarında 17 Nisan'da 4.8, 18 Nisan'da 4.2, 20 Nisan'da 4.4 büyüklüğünde depremler gözlemlenmişti. Son olarak Balıkesir - Sındırgı'da da 22 Nisan'da 4 büyüklüğünde bir deprem gözlemlenmişti. AA

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