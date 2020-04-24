Demirel’in manevî oğlu vefat etti

9’uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in manevî oğlu olarak gördüğü; Nazmiye Demirel’in kardeşi Ali Çetin Şener koronavirüs hastalığı sebebiyle vefat etti.

Ali Çetin Şener, 8 yaşından itibaren Demirel çiftinin yanında büyümüştü. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel’in kayınbiraderi Ali Şener vefat etmiştir. Kendisine rahmet ve Şener Ailesine başsağlığı, sabır diliyorum. Vesileyle Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’i ve kıymetli hanımefendi Nazmiye Demirel’i bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekânları Cennet olsun.” İstanbul – Yeni Asya

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