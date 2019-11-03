Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Diyarbakır'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik kapsamında Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon düzenlendi. Halen devam eden operasyonda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece dün akşam etkisiz hale getirilenlerle birlikte toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

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