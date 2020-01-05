Doğu Anadolu’da 179 köye ulaşım yok

Kar yağışının yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayak sezonunu açan Ovacık Kayak Merkezi, çevre illerden çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Hakkâri’de etkili olan olumsuz hava şartları dolayısıyla 30 köy ve 91 mezraya ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açma çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Bitlis’te, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, şehir merkezi ve ilçelere bağlı 50 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti. Muş’ta da olumsuz hava şartları dolayısıyla 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, şehirde kapalı bütün yolların açıldığı bildirilerek, karla mücadele ekiplerinin oluşabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği kaydedildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr, güney ve doğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Günün en yüksek sıcaklıklarının Van’da 3, Muş’ta 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkâri’de 4, Bitlis’te 2 derece olması öngörülüyor.