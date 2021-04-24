Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun'un güneyi, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın yarın öğleye doğru kuvvetlenerek Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun'un güneyi, Sivas'ın doğusu, Kayseri'nin kuzeydoğusu, Malatya, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına, kısa süreli olarak kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.