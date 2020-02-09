Donarak can verdiler

Van’ın Çaldıran ilçesinin İran sınırını kaçak yolla geçen 13 göçmenin, tipiye yakalandıkları dağda donarak öldüğü iddia edildi.

Sputnik’deki habere göre Van’da İran sınırını geçen 13 kaçak göçmenin donarak can verdiği belirtildi. Olayla ilgili Van Valiliği’nden yapılan açıklamada bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşılamadığı konun araştırılacağı ifade edildi. Valiliğin açıklaması şu şekilde, “Akşam saatlerinde Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına yurda yasa dışı yollardan giren 13 düzensiz göçmenin donarak öldüğü ihbarı yapılmıştır. İhbar üzerine adli, askeri makamlar ve AFAD’a konu ile ilgili olarak bilgi verilmiştir. Bölgede yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı ulaşım sağlanamamaktadır. Hava şartlarının normale dönmesi ile birlikte konu araştırılacaktır. Ayrıca İranlı yetkililere konu iletilip bilgi almaya çalışılmaktadır.”

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