Dünya fındık üretiminin 4'te 1'ini Ordu karşılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun, Türkiye fındık üretiminin yüzde 35'ini karşılarken, dünya üretiminden ise yüzde 25 pay aldığını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şehrin, Türkiye fındık üretiminin yüzde 35'ini karşıladığını kaydederek, dünya üretiminden aldığı payın ise yüzde 25 olduğunu söyledi.

Fındık toplamak için şehir dışından gelen mevsimlik tarım işçilerine sadece Ordu'da 45 milyon lira ücret ödendiğini dile getiren Güler, bu yıl başlattıkları "Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesiyle bölge halkına istihdam oluşturduklarını ve bu paranın Ordu'da kalmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Güler, bu yıl, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ordu'da ilk kez Ulusal Fındık Çalıştayı yapıldığını anımsatan Güler, hasat dönemine, Pakdemirli'nin Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla fındık hasat şenliğine katıldığını aktardı.

Güler, fındıkla ilgili yaptıkları diğer etkinliklerden bahsederek, bu organizasyonların fındığa verdikleri önemi gösterdiğini bildirdi.