Edirne'de orman yangını çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için helikopter destekli çalışma başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yeşilköy ve Beyköy köyleri arasındaki mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Keşan Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına arazöz, iş makineleri ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor. AA

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