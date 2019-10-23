Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika konularının ele alındığı bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan, Bahçeli'nin Çayyolu'ndaki evine sivil plakalı araçla geldi. Basına kapalı gerçekleşen ve 35 dakika süren görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi. Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika konuları ele alındı. AA

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