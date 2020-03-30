Evlere Yeni Asya götürdüler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından İzmirli bir grup okuyucumuz 65 yaş üstü vatandaşlara gazete dağıtımı hizmetini başlatarak mesajlarını şöyle duyurdu:

“Koronavirüs dolayısıyla 65 yaş üstü dedelere, babalara getirilen sokağa çıkma yasağı sebebiyle Yeni Asya’yı bayiden veya marketten alamayan okuyucularımıza gazetesiz kalmasın diye evlerine toplu gazete götürmeye başladık, çok sevindiler, duâ ettiler. İnşallah bu olağanüstü günler geçene kadar onları sevindirmeye ve duâlarını almaya devam edeceğiz. Onları ve diğer Yeni Asya okuyucularını Yeni Asya’sız bırakmayacağız.” İzmir– Yeni Asya

Okunma Sayısı: 261

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.